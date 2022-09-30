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Западу предрекли «завершающий смертельный удар» от санкций против России

Глава Canary Эберхарт назвал ценовой потолок на нефть России смертельным ударом для Запада

Фото: Unsplash

Эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что Западу грозит «завершающий смертельный удар» от введения ограничений на стоимость энергоресурсов из России. Об этом он написал в материале для Forbes.

Эберхарт назвал ценовой потолок на российскую нефть смертельным ударом для Запада и подчеркнул, что эти санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики», поскольку она обладает значительными недостатками. Страны «Большой семерки» думаю, что они нашли «хитрый способ» присутствия российской нефти на рынке по более низкой стоимости.

«Этот план хорош в теории, но на практике он несет в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков», — предрек он.

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Ограничение на топливо отразится на его крупных импортерах — Китае, Индии и Турции, которые отказались вводить ценовой потолок. По мнению автора, мера «станет лишь дополнительным риском в условиях, когда рынок не может себе этого позволить — в силу того, что дополнительных мощностей по добыче в мире очень мало». Худшим сценарием для Запада станет «полномасштабный ответный удар России» на введение ценового потолка, который приведет к подорожанию сырой нефти до 150 долларов за баррель.

«Опасность такой реакции рынка невозможно переоценить — особенно с учетом того, что администрация [президента США Джо] Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — заключил Эберхарт.

28 сентября Еврокомиссия в рамках нового пакета антироссийских санкций предложила ввести потолок цен на российскую нефть. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что введение этой меры «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков».

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Марина Совина
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