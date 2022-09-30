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Финляндия закрыла границу с Россией

Правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября
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Фото: Pixabay

Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу, 30 сентября, границу для российских туристов.

Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления

кабмин Финляндии

Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов.

Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий при принятии решений, которые относятся к международным отношения и безопасности.

Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения

кабмин Финляндии

Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию.

Аннуляция уже выданных россиянам виз

28 сентября сообщалось, что парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции уже выданных россиянам краткосрочных виз.

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В стране задумались над этим в июле, в результате на сайте Kansalaisaloite.fi появилась соответствующая петиция, которая набрала более 50 тысяч подписей. Впоследствии это предложение может быть вынесено на обсуждение в качестве гражданской инициативы при достаточном количестве голосов.

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Кроме того, его должны проверить в Минюсте страны, а после этого вынести на рассмотрение в местные органы власти.

Закрытие других границ с Россией

Ранее депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну.

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Она отметила, что правительством страны пока ничего не было предпринято, чтобы остановить «массовый наплыв россиян» в Грузию.

Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе

Нона Мамулашвилидепутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение»

Она добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. По ее словам, официальных заявлений от правительства республики пока не поступало.

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Марина Совина
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