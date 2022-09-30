Финляндия закрыла границу с Россией
Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу, 30 сентября, границу для российских туристов.
Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления
Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов.
Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий при принятии решений, которые относятся к международным отношения и безопасности.
Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения
Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию.
Аннуляция уже выданных россиянам виз
28 сентября сообщалось, что парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции уже выданных россиянам краткосрочных виз.
В стране задумались над этим в июле, в результате на сайте Kansalaisaloite.fi появилась соответствующая петиция, которая набрала более 50 тысяч подписей. Впоследствии это предложение может быть вынесено на обсуждение в качестве гражданской инициативы при достаточном количестве голосов.
Кроме того, его должны проверить в Минюсте страны, а после этого вынести на рассмотрение в местные органы власти.
Закрытие других границ с Россией
Ранее депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну.
Она отметила, что правительством страны пока ничего не было предпринято, чтобы остановить «массовый наплыв россиян» в Грузию.
Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе
Она добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. По ее словам, официальных заявлений от правительства республики пока не поступало.