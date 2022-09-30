Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
5:6
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
0:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
3:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
4:0
Завершен
Байер
Германия - Бундеслига|8-й тур
Спорт

Легионер из ЦСКА рассказал об удивившем его в России продукте

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что в России его удивил томатный сок
Адольфо Гайч.

Адольфо Гайч.. Фото: официальный сайт ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал об удивившем его в России продукте. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Томатный сок мне кажется сверхстранным. Для нас это что-то невообразимое, потому что у нас так не делают», — сказал Гайч. Он добавил, что ни одно из блюд русской кухни не показалось ему отталкивающим. Нападающий также признался, что изучает русский язык, чтобы лучше понимать других игроков команды.

Ранее другой легионер армейцев, парагвайский футболист Хесус Медина заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться», — отметил спортсмен.

Гайч пополнил состав ЦСКА в 2020 году и дважды уходил в другие клубы на правах аренды: в итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В текущем сезоне он забил два мяча за красно-синих.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября
В России с 1 октября повышены зарплаты бюджетников и чиновников
У клиентов российских банков появился новый способ защититься от мошенников
Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес
Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам
Байден заявил о неспособности Путина запугать США
В США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия
Легионер из ЦСКА рассказал об удивившем его в России продукте
В России назвали резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.