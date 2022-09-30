Легионер из ЦСКА рассказал об удивившем его в России продукте

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что в России его удивил томатный сок

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал об удивившем его в России продукте. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Томатный сок мне кажется сверхстранным. Для нас это что-то невообразимое, потому что у нас так не делают», — сказал Гайч. Он добавил, что ни одно из блюд русской кухни не показалось ему отталкивающим. Нападающий также признался, что изучает русский язык, чтобы лучше понимать других игроков команды.

Ранее другой легионер армейцев, парагвайский футболист Хесус Медина заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться», — отметил спортсмен.

Гайч пополнил состав ЦСКА в 2020 году и дважды уходил в другие клубы на правах аренды: в итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В текущем сезоне он забил два мяча за красно-синих.