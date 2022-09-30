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Описано будущее отношений США и ЕС после повреждения «Северных потоков»

Экономист Гривач: США и ЕС будут изображать единство после поломок на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Francois Lenoir / Reuters

После поломок на «Северных потоках» США и Евросоюз будут демонстрировать показное единство. Так считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Как будут менять отношения США и ЕС в ходе кризиса, связанного с нитками газопровода, эксперт рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Думаю, сейчас США и Евросоюз будут продолжать демонстрировать показное единство. Вот если в ходе расследования всплывут данные о том, что американцы провели или вдохновили диверсию на европейской инфраструктуре, тогда будет любопытно посмотреть на поведение Брюсселя, Берлина и Парижа», — высказался Гривач.

Ранее на нитках газопроводов «Северный поток» в ходе диверсии произошло два взрыва, их общая мощность составила почти одну тысячу килограммов тротила, сообщили датские чиновники на условиях анонимности.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил об имеющихся у России материалах, указывающих на роль Запада в организации и проведении взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2»

НАТО считает это ЧП направленной диверсией. Представители альянса заявили, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ, речь в том числе идет об аварии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2».

Впервые об утечках газа стало известно 27 сентября, об этом заявили власти Дании и Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» беспрецедентны.

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Виктория Немис
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