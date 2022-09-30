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Глава Северной Осетии оценил обстановку на КПП «Верхний Ларс»

Глава Северной Осетии Меняйло заявил о сокращении очереди из машин на КПП «Верхний Ларс»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Очередь из легковых машин на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» за три дня снизилась на тысячу автомобилей. Ситуацию на российско-грузинской границе оценил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка на КПП стабилизировалась. Сейчас в очереди с российской стороны стоят 2580 автомобилей. Региональные власти продолжают работать над снижением числа ожидающих пересечения границы машин.

При этом Меняйло заявил о сложностях на грузинском КПП. «Если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее», — написал он.

Глава Северной Осетии добавил, что все россияне призывного возраста, желающие покинуть страну, проверяются членами оперативной группы, работающей на пункте призыва, организованном на КПП. Тем, кто подлежит частичной мобилизации, вручаются повестки.

Меняйло подчеркнул, что режим повышенной готовности на «Верхнем Ларсе» сохраняется и работает на улучшение ситуации. «Уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты — коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен», — заключил глава Северной Осетии.

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28 сентября Меняйло ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс», где скопились огромные очереди. Въезд легкового автотранспорта на территорию республики был ограничен, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

Желающие покинуть страну через «Верхний Ларс» вынуждены по несколько суток ждать в пробках без еды и воды. Аналогичная ситуация наблюдается на границе России и Казахстана. Как рассказали «Ленте.ру» стоящие в очередях россияне, некоторые люди бросали машины и пересаживались на велосипеды, чтобы быстрее покинуть страну.

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Константин Лысяков
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