Мошенники придумали новый способ обмана россиян после подрыва «Северного потока»

«Ростелеком-Солар» сообщил о мошенниках, предлагающих инвестировать в Microsoft и Tesla

После подрыва газопровода «Северный поток» мошенники, использовавшие на своих сайтах бренд «Газпрома» и предлагавшие инвестировать в газовую отрасль, придумали новый способ обмана россиян. Как рассказали «Ленте.ру» в компании «Ростелеком-Солар» («РТК-Солар»), теперь злоумышленники переключились на другие направления.

Специалисты компании сообщили, что за последние несколько дней обнаружили более 500 сайтов, предлагающих жителям страны вкладывать деньги в различные отрасли и компании. По их словам, пользователей, в частности, приглашали инвестировать в компании Microsoft и Tesla, платежную систему «Мир», а также казахские и азербайджанские банки. Все подобные ресурсы являются мошенническими.

Как рассказали в «РТК-Солар», с помощью этих сайтов злоумышленники пытаются привлечь россиян на фейковые форекс-биржи. Пользователи, которые переведут деньги мошенникам, гарантированно потеряют их.

Отмечается, что ссылки на подобные ресурсы в основном распространяются в социальных сетях и по электронной почте. На уловку мошенников попадаются неквалифицированные инвесторы, а также те, у кого в принципе отсутствует опыт биржевой торговли, то есть пользователи, которые не могут отличить реального брокера от мошенника.

При этом в начале сентября сообщалось, что в интернете начали появляться мошеннические сайты, предлагающие россиянам от имени «Газпрома» торговать газом за рубежом c прибылью 30 процентов. Подобные сайты рекламировали в Google и на YouTube. Фейковые сайты с подобным содержанием блокируются тысячами.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Позднее была обнаружена четвертая утечка газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».