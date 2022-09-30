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Стало известно о создании федерального округа из новых присоединенных регионов

Глава Запорожья Балицкий: из новых регионов РФ создадут федеральный округ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

Из новых присоединенных к России регионов создадут федеральный округ. Об этом стало известно из заявления главы Запорожской области Евгения Балицкого, его слова передает ТАСС.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — сказал Балицкий в беседе с журналистами.

Ранее в Кремле прошло подписание договоров о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принятие новых регионов в состав России уже осудила Молдавия. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что «Россия незаконно аннексировала оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета». Также признавать вхождение четырех субъектов в состав России отказались НАТО и Евросоюз.

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Варвара Кошечкина
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