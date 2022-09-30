Россиянам дали советы по приемке новой квартиры

При приемке новой квартиры россиянам посоветовали проверить площадь и осмотреть помещение

При приемке новой квартиры собственникам порекомендовали по возможности пользоваться специальными измерительными приборами и брать с собой больше вещей, а не только рулетку. Советы по приемке квартиры в новостройке россиянам дал руководитель отдела технадзора компании Domeo Владислав Касаткин, пишет «Российская газета».

Среди наиболее важных пунктов, которые следует выполнить новому хозяину квартиры, специалист выделил проверку площади, выполнения всех работ, указанных в договоре долевого участия, осмотр пола, стен, окон и дверей. Кроме того, стоит проверить герметичность окон, посмотреть, нет ли перекосов оконных и дверных проемов, а также исследовать, как работают отопление, водопровод и электрика. Для того, чтобы убедиться, что все розетки работают, будет достаточно зарядки от телефона. Эксперт подчеркнул, что на выполнение всех этих действий у собственника есть два часа.

По словам Касаткина, многие хозяева новых квартир оставляют без внимания большое количество недочетов, допущенных рабочими, либо, наоборот, принимают за ошибки такие отклонения, которые по нормативным документам считаются допустимыми. Он призвал подходить к приемке квартиры основательно, так как даже в объектах без отделки можно обнаружить дефекты, а если пропустить их, то впоследствии застройщик не будет ничего исправлять.

В случае обнаружения недостатков Касаткин порекомендовал сначала требовать устранить их у застройщика. Если тот откажется, тогда следует обращаться в суд.

В мае Верховный суд разъяснил правила взыскания средств за квартиру, сданную с недостатками. Специалисты отметили, что в иске с застройщика можно потребовать возместить убытки за будущее устранение строительных дефектов и компенсировать моральный вред.