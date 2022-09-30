Путин заявил о попытках Киева взрастить ненависть к России

Путин заявил, что Киев пытался взрастить на освобожденных территориях ненависть к России

Киев пытался преступно взрастить на освобожденных территориях ненависть к России и всему русскому. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, Украина также угрожала расправой жителям республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей во время референдумов о присоединении к России.

C 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования, в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

29 сентября Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской области независимыми территориями для их дальнейшего присоединения к России.