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Путин почтил память павших российских военных в ходе СВО минутой молчания

Путин почтил память павших российских военнослужащих в ходе СВО минутой молчания

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства назвал героями России всех солдат и офицеров, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

«Они герои. Герои великой России. И прошу почтить их память минутой молчания», — сказал Путин.

Президент России выступает в Кремле перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

30 сентября глава государства подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны.

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Анастасия Шейкина
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