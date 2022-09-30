Путин почтил память павших российских военных в ходе СВО минутой молчания

Путин почтил память павших российских военнослужащих в ходе СВО минутой молчания

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства назвал героями России всех солдат и офицеров, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

«Они герои. Герои великой России. И прошу почтить их память минутой молчания», — сказал Путин.

Президент России выступает в Кремле перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

30 сентября глава государства подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны.