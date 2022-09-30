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Столтенбрег обсудил с Шольцем диверсию на «Северных потоках»

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсудил с Шольцем диверсию на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Europa Press / E. Parra. Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем диверсию на «Северных потоках» и «повышенную бдительность» альянса. Об этом глава альянса написал в Twitter.

«Хороший телефонный разговор с Олафом Шольцем. Поблагодарил его за постоянную поддержку Германией Украины в это критическое время. Мы также обсудили диверсию на "Северных потоках". Мы поддерживаем текущие расследования и повышенную бдительность НАТО», — отметил он.

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Ранее Столтенберг прокомментировал ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, НАТО внимательно следит за ситуацией в Балтийском море. Он отметил, что союзники изучают утечки газа из обоих газопроводов и обмениваются информацией с Финляндией и Швецией.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

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Анжелика Бережная
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