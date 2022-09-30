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Игрок клуба РПЛ высказался о частичной мобилизации

Футболист «Спартака» Наиль Умяров заявил, что в команде никто не получал повестку
Наиль Умяров.

Наиль Умяров.. Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров высказался о частичной мобилизации. Его слова приводит Sport24.

«От событий отвлекает семья, футбол. Мы стараемся быть на позитиве. Стараемся передавать друг другу положительные эмоции», — заявил футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Умяров добавил, что никто из игроков команды не получил повестку.

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о походе в военкомат после получения повестки. «У меня все в порядке. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — подчеркнул он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ксения Курашкина
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