Число погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области возросло

Рогов сообщил, что число погибших при обстреле автоколонны возросло до 24

Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) автоколонны в Запорожской области возросло до 24. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, среди погибших 11 мужчин и 13 женщин. «Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребёнок», — добавил он.

Ранее в запорожские власти сообщили, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне с беженцами, направлявшейся с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую армией России.

28 сентября беженцы перекрыли Ореховскую трассу, которая ведет из подконтрольного Украине Запорожья на освобожденные территории. На такой шаг они пошли из-за действий украинских властей, которые всячески затрудняли выезд людей из региона.