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Захарова оценила подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО

Официальный представитель МИД Захарова: Киев выбрал путь в «натовскую помойку»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала подачу Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

По мнению политика, Киев выбрал путь «кровавых мясников», которые совершают насилие над женщинами и детьми, в «натовскую помойку», в то время как Россия стремится к светлому будущему и идет по своему пути.

«Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!» — написала Захарова.

О намерении Киева в ускоренном порядке присоединиться к Североатлантическому альянсу заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

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Варвара Кошечкина
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