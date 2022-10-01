Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
4:1
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:1
Завершен
Торино
Италия - Серия А|8-й тур
Химки
1:2
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Ливерпуль
3:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Кристал Пэлас
1:2
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Спорт

Авербух оценил решение Трусовой уйти от Тутберидзе

Авербух пожелал удачи ушедшей от Тутберидзе фигуристке Трусовой в работе с новым тренером

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Хореограф и продюсер Илья Авербух оценил решение российской фигуристки Александры Трусовой уйти из тренерской группы Этери Тутберидзе. Его цитирует ТАСС.

Специалист пожелал удачи Трусовой в работе с новым тренером. «Светлана Соколовская действительно серьезный и большой тренер», — подчеркнул он.

Ранее стали известны подробности перехода Трусовой. Отмечается, что спортсменка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию. Кроме того, уточнялось, что Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно ранее 1 октября. Сама 18-летняя спортсменка свое решение не прокомментировала.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ухода Трусовой от Тутберидзе
Авербух оценил решение Трусовой уйти от Тутберидзе
Число погибших из-за урагана «Иэн» увеличилось
Модель предсказала существование планет-океанов у красных карликов
Ребенок пострадал при стрельбе в Канаде
Трасс признала возможную нестабильности экономики из-за ее налоговой политики
Пожилым россиянам рассказали о правильном потреблении молока
Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо
Мобилизовавшийся депутат Госдумы объяснил возвращение из Донбасса в Москву
Sony анонсировала перезапуск «Тарзана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.