Авербух оценил решение Трусовой уйти от Тутберидзе

Авербух пожелал удачи ушедшей от Тутберидзе фигуристке Трусовой в работе с новым тренером

Хореограф и продюсер Илья Авербух оценил решение российской фигуристки Александры Трусовой уйти из тренерской группы Этери Тутберидзе. Его цитирует ТАСС.

Специалист пожелал удачи Трусовой в работе с новым тренером. «Светлана Соколовская действительно серьезный и большой тренер», — подчеркнул он.

Ранее стали известны подробности перехода Трусовой. Отмечается, что спортсменка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию. Кроме того, уточнялось, что Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно ранее 1 октября. Сама 18-летняя спортсменка свое решение не прокомментировала.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.