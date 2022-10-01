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Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации граждан. Об этом сообщается на стене «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, в первую очередь мобилизации должны подлежать уволенные в запас военнослужащие по контракту — «те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны», а также представители государственных структур и силовых ведомств.

И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона

Евгений Пригожин

Кроме того, Пригожин считает, что вообще не подлежат мобилизации специалисты стратегически важных профессий, включая программистов.

Схожее мнение высказал Кадыров

24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка пяти миллионов человек. «Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — добавил он.

Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится

Рамзан Кадыровглава Чечни

Ранее президент России Владимир Путин уточнил условия для частичной мобилизации. «Повторю — призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза России.

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Отсрочки от мобилизации

27 сентября Минцифры представило список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Сервис по приему заявлений в рамках частичной мобилизации для специалистов сферы IT и телеком заработал на «Госуслугах» 28 сентября.

Также сообщалось, что отсрочку могут предоставить работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые работают над гособоронзаказом, причем бронь может распространяться как на руководителей, так на специалистов и рабочих.

Кроме того, режиссер Никита Михалков предложил давать отсрочку для участников общественно значимых съемок. Он отметил, что не просит освободить кого-либо от армии. Кинодеятель подчеркнул, что съемочные процессы, в основном финансируемые государством, «в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность», необходимо завершить. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею, но подчеркнула, что для начала необходимо оценить важность проектов.

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Ранее в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин предложил освободить от мобилизации строителей, работающих в Донбассе. По его словам, занятые в этих регионах специалисты также находятся в опасности.

Кто такой Евгений Пригожин

26 сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». Он уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорда» занялся этим сам.

Также владелец «Конкорда» рассказал о военной службе сына в составе ЧВК «Вагнер». Пригожин пояснил, что его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии, а через месяц после ее окончания молодой человек отправился на войну в Сирию. Сейчас же, уточнил бизнесмен, Павел участвует в специальной военной операции на Украине.

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25 сентября Пригожин появился на похоронах героя России, бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина. На груди Пригожина размещены высшие награды трех государств: медали Золотой звезды героя России, героя Луганской и Донецкой народных республик.

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Марина Совина
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