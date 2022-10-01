Президент Молдавии случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией

Президент Молдавии Санду оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией

Президент Молдавии Майя Санду допустила оговорку в ходе выступления и случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время брифинга по итогам встречи молдавского лидера с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

«Развязанный Украиной конфликт... Простите, начатый Россией против Украины конфликт, подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», — сказала Санду.

В сентябре Санду заявила, что граждан Молдавии, которые захотят принять участие в специальной военной операции на Украине на стороне России, могут лишить гражданства. До этого, в августе, она назвала сторонников спецоперации России на Украине «опасными» для общества и призвала госорганы «заняться» этими людьми.