Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Молдавии случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией

Президент Молдавии Санду оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду допустила оговорку в ходе выступления и случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время брифинга по итогам встречи молдавского лидера с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

«Развязанный Украиной конфликт... Простите, начатый Россией против Украины конфликт, подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», — сказала Санду.

В сентябре Санду заявила, что граждан Молдавии, которые захотят принять участие в специальной военной операции на Украине на стороне России, могут лишить гражданства. До этого, в августе, она назвала сторонников спецоперации России на Украине «опасными» для общества и призвала госорганы «заняться» этими людьми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
Звезда «Большой перемены» попала в больницу
В Москве загорелся хостел с постояльцами внутри
Президент Молдавии случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Стало известно о работающих в стиле «Моссада» спецслужбах Украины
Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание
В Минтрансе разъяснили порядок доставки грузов после запрета перевозчиков из ЕС
Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из «Рубина»
Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в Донбассе
Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после ее похорон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.