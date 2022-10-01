Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе

Тарасова заявила, что не понимает решение фигуристки Трусовой уйти от тренера Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Ее слова передает РИА Новости.

«Я не понимаю данное решение. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет», — заявила Тарасова. Она отметила, что Трусова пошла туда, где занимается ее молодой человек, чемпион Европы Марк Кондратюк.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно ранее 1 октября. Она тренировалась в группе Тутберидзе до мая 2020 года, когда перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С новым штабом спортсменка занималась до мая 2021 года, после чего вернулась к Тутберидзе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.