Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
4:1
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:1
Завершен
Торино
Италия - Серия А|8-й тур
Химки
1:2
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Ливерпуль
3:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Кристал Пэлас
1:2
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Спорт

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе

Тарасова заявила, что не понимает решение фигуристки Трусовой уйти от тренера Тутберидзе

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Ее слова передает РИА Новости.

«Я не понимаю данное решение. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет», — заявила Тарасова. Она отметила, что Трусова пошла туда, где занимается ее молодой человек, чемпион Европы Марк Кондратюк.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно ранее 1 октября. Она тренировалась в группе Тутберидзе до мая 2020 года, когда перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С новым штабом спортсменка занималась до мая 2021 года, после чего вернулась к Тутберидзе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
Роскомнадзор заблокировал сайт популярного аудиостримингового сервиса
Пользователи сети назвали московский фонтан «памятником простатиту»
25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
Британцев разозлили угрозы Трасс в адрес Путина
Три страны Евросоюза проведут расследование инцидентов на «Северных потоках»
Нацбанк Украины поставил рекорд по продаже валюты
Европейская страна устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе
Министр обороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.