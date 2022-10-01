Число погибших в результате обстрела автоколонны в Запорожье увеличилось

Владимир Рогов сообщил, что число погибших при обстреле автоколонны возросло до 30

Число погибших в результате обстрела автоколонны с мирными жителями в Запорожской области увеличилось до 30 человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

Как рассказал Рогов, среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Кроме того, 88 человек получили ранения, в том числе 3-летняя девочка.

Ранее в Запорожье сообщили, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне с беженцами, направлявшейся с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую армией России.

28 сентября беженцы перекрыли Ореховскую трассу, которая ведет из подконтрольного Украине Запорожья на освобожденные территории. На такой шаг они пошли из-за действий украинских властей, которые всячески затрудняли выезд людей из региона.