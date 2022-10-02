Александр Емельяненко объявил имя нового соперника и дату следующего боя

Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет поединок против Сергея Еркаева 6 ноября

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объявил имя нового соперника и дату следующего поединка. Он опубликовал в Telegram-канале видео, на котором подписывает контракт.

«Подписываю контракт на избиение президента... президента промоушена "Арена" Еркаева Сергея Владимировича», — сообщил Емельяненко. Он заявил, что проведет поединок 6 ноября на арене ЦСКА в Москве.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко уступил соотечественнику Вячеславу Дацику. Поединок завершился нокаутом на 12-й секунде.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.