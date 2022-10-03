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Минпромторг захотел легализовать параллельный импорт LEGO и Adidas

Минпромторг добавит в список параллельного импорта продукцию Airbus, Adidas, Disney, LEGO
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Unsplash

Министерство промышленности и торговли России подготовило новые поправки в закон о параллельном импорте. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство захотело легализовать серые поставки товаров Adidas, LEGO, Disney. В список также будет добавлена продукция Airbus, Lamborghini, Land Rover, Aston Martin и Porsche.

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Параллельный импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя. Например, при посредничестве третьих компаний. В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в рамках программы в Россию было завезено более 1,3 миллиона тонн товаров на 9,3 миллиарда долларов. «Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — заявил Решетников.

По оценкам главы Минпромторга, вице-премьера Дениса Мантурова, по итогам года объемы могут достичь не менее 20 миллиардов долларов.

Однако прогнозы по параллельному импорту в России значительно ухудшились на фоне частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Так, с рынка могут уйти небольшие организации, занимающиеся ввозом иностранной продукции, которую перестали поставлять из-за санкций, — в основном в секторе работают именно они. Дефицит может коснуться различных групп товаров, но в первую очередь тех, которые сложно ввозить и декларировать: телевизоров, смартфонов, ноутбуков, а также химической продукции — например, удобрений и эфирных масел.

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Мария Грушко
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