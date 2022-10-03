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Лукашенко описал будущее белорусской экономики словами «будет в шоколаде»

Лукашенко описал будущее экономики после импортозамещения словами «будет в шоколаде»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если белорусские промышленные предприятия опередят конкурентов в деле развития производств, то их ожидает успех на мировом рынке. Об этом в ходе встречи с министрами заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Будущее национальной экономики в случае успехов импортозамещения глава государства описал словами «будет в шоколаде». Лукашенко указал, что собственные разработки должны вестись по множеству направлений, не только по двигателям, но и с коробкой передач. Вице-премьер Петр Пархомчик, курирующий белорусский промышленный сектор, заверил, что вопрос импортозамещения остается самым актуальным, туда направляются силы и энергия.

Также во время согласования в должности генерального директора ОАО «Интеграл» Андрея Буйневича президент Белоруссии поручил ему совершить «капитальный прорыв» в микроэлектронике на фоне западных санкций.

Ранее Лукашенко поручил руководителям райисполкомов мобилизовать на уборочную кампанию студентов, рабочих и государственных служащих, потому что крестьян не хватает. В начале августа он требовал использовать на полях армию и милицию и обеспечить у них железную дисциплину.

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Платон Щукин
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