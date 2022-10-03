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Минобороны заявило о потере ВСУ более 500 бойцов на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли более 500 бойцов на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за трое суток потеряли более 500 бойцов и около 60 единиц военной техники на купянском направлении. Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в рамках боевых действий на купянском направлении российские войска нанесли ракетные удары по районам сосредоточения сил 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска, поселка Двуречная и села Куриловка в Харьковской области. В результате этой атаки были уничтожены более 140 бойцов противника и 19 единиц военной спецтехники.

Конашенков добавил, что Вооруженным силам России также удалось отразить наступление противника в районе села Первомайское на донецком направлении, уничтожив более 100 военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 6189 единиц военной автомобильной спецтехники, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5292 бронемашины, 378 зенитных ракетных комплексов, 2137 беспилотников, 310 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с 24 февраля потери Украины составили уже порядка 100 тысяч человек убитыми и раненными. При этом на момент начала спецоперации численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул министр.

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Константин Лысяков
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