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Еще один российский регион завершил первый этап частичной мобилизации

Губернатор Новосибирской области Травников заявил о завершении первого этапа мобилизации

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

Еще один российский регион завершил первый этап частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

«Мобилизационное задание, доведённое до Новосибирской области, выполнено. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», — заявил он.

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Травников также призвал глав муниципалитетов содействовать тому, чтобы «ни один человек не остался без внимания» и сопровождать мобилизационную работу.

Губернатор обратил внимание на то, что в Новосибирской области были организованы проводы резервистов, их обеспечили сухими пайками и вещами. В кратчайший срок был развернут палаточный городок и обустроены казармы, чтобы создать дополнительные места для призывников из регионов Сибири.

Травников добавил, что пункт формирования и слаживания на базе полигона военного училища в Шилово продолжит работать еще несколько недель. Он попросил активно продолжать обустройство для максимально удобного проживания мобилизованных.

27 сентября сообщалось, что в Брянской области на 100 процентов выполнили план призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом объявил глава региона Александр Богомаз.

25 сентября о завершении мобилизации в Крыму рассказал глава региона Сергей Аксенов. На следующий день о практически полном выполнении плана по призыву заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Марина Совина
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