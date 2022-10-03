Названы округа Москвы с наибольшим числом квартир на продажу

Больше всего квартир подготовили к продаже в Новомосковском округе Москвы

В третьем квартале 2022 года среди административных округов Москвы больше всего квартир в новостройках на продажу выставили в Новомосковском — на него пришлась почти половина предложений. Такие данные приводит Москомстройинвест, сообщает РБК.

В общей сложности предложение в столице достигло 25,5 тысячи лотов, на Новомосковский округ пришлись 12,1 тысячи лотов. Одним из округов с наибольшим числом квартир на продажу также назвали Северо-Восточный с показателем в 3,8 тысячи объектов. Топ-3 списка замкнул Юго-Восточный округ, где продаются 2,87 тысячи квартир.

Ниже в списке расположились Восточный и Северный округа, где на продажу выставили 2,46 тысячи и 2,08 тысячи квартир соответственно. В Западном округе предложение на рынке составило 1,53 тысячи объектов. Менее тысячи квартир подготовили к продаже в Юго-Западном и Южном округах — 204 и 172 объекта соответственно. В Северо-Западном округе новые проекты не были представлены.

Ранее аналитики агентства Est-a-Tet выяснили, что сильнее всего в третьем квартале 2022 года новостройки подорожали в Центральном административном округе Москвы — на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Второе место по росту цен на строящееся жилье занял Северо-Восточный АО.