Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Правительство России оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса

«Ъ» сообщил, что правительство РФ оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Правительство России оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам ряда совещаний подготовлен первый пакет мер для решения возникших проблем.

Отмечается, что первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручения ведомствам. Предприниматели сообщают, что речь шла о рисках остановки предприятий, а также невыполнения обязательств перед государством, финансовыми организациями и контрагентами.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

«Первый блок мер для урегулирований сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования — все будет запущено на этой неделе», — заявили в секретариате Белоусова.

Второй насущный вопрос — возможность отсрочки и брони для предпринимателей, на данный момент не решен. Первый вице-премьер не обсуждал эти темы на совещаниях, поскольку занимается рисками для экономики в целом в свете проведения мобилизации.

Вопросы призыва будет решать вице-премьер Денис Мантуров, 29 сентября он возглавил соответствующую профильную межведомственную комиссию.

Ранее адвокат Леонид Ольшанский разъяснил разницу между бронью и отсрочкой при мобилизации. Отсрочка — временное явление, которое дается, например, студентам, которым нужно доучиться, чтобы получить образование. Бронь предоставляется сотрудникам важнейших для страны производств, которые в том числе представляют стратегическое значение для оборонной промышленности России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО предупредили о возможном пуске ядерного беспилотника «Посейдон»
Правительство России оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса
В США обеспокоились реакцией России на взрывы на «Северном потоке»
В Севастополе из-за удара молнии произошел хлопок
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Женщину прозвали «путешественницей во времени» из-за совпадения в картах Google
Аналитик подтвердил провал iPhone 14
В НАТО объяснили невозможность отозваться на просьбы Зеленского о помощи
В Турции допустили ускорение поставок каспийского газа в Европу
Мобилизованного россиянина с шизофренией вернули в госпиталь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.