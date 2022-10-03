«Ъ» сообщил, что правительство РФ оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса

Правительство России оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам ряда совещаний подготовлен первый пакет мер для решения возникших проблем.

Отмечается, что первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручения ведомствам. Предприниматели сообщают, что речь шла о рисках остановки предприятий, а также невыполнения обязательств перед государством, финансовыми организациями и контрагентами.

«Первый блок мер для урегулирований сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования — все будет запущено на этой неделе», — заявили в секретариате Белоусова.

Второй насущный вопрос — возможность отсрочки и брони для предпринимателей, на данный момент не решен. Первый вице-премьер не обсуждал эти темы на совещаниях, поскольку занимается рисками для экономики в целом в свете проведения мобилизации.

Вопросы призыва будет решать вице-премьер Денис Мантуров, 29 сентября он возглавил соответствующую профильную межведомственную комиссию.

Ранее адвокат Леонид Ольшанский разъяснил разницу между бронью и отсрочкой при мобилизации. Отсрочка — временное явление, которое дается, например, студентам, которым нужно доучиться, чтобы получить образование. Бронь предоставляется сотрудникам важнейших для страны производств, которые в том числе представляют стратегическое значение для оборонной промышленности России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

