МИД Словакии вызвал посла России из-за референдумов

МИД Словакии вызвал представителя посольства России Сапоженкова после референдумов

Поверенный в делах России Кирилл Сапоженков был вызван в МИД Словакии после прошедших референдумов в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте словацкого дипведомства.

Министерство выразило представителю российского посольства решительный протест из-за вхождения четырех регионов в состав России, а также в связи с «неоднократными нарушениями» Москвой международного права и Устава ООН.

Госсекретарь МИД Ингрид Броцкова подчеркнула, что ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон и Крым принадлежат Украине, и Словакия продолжит поддерживать Киев в его стремлении вернуть указанные территории в состав страны.

Ранее МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова. Предположительно, посла пригласили для разъяснений относительно итогов референдумов. Представители МИД Германии также пообещали, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев будет вызван в ведомство «в самое ближайшее время».