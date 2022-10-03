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Российский призер Кубка мира по бобслею получил повестку

Призер этапов Кубка мира по бобслею Ильвир Хузин получил повестку из военкомата

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский бобслеист, трехкратный призер этапов Кубка мира Ильвир Хузин рассказал, что получил повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что 4 октября собирается пойти в военкомат, отметив, что много раз защищал честь страны на международных соревнованиях. «Я остаюсь действующим спортсменом и сейчас, но теперь, если понадобится, буду защищать ее в другом качестве», — добавил он.

Хузин становился вторым на этапе Кубка мира в канадском Уистлере (2012 год), третьим на этапах во французской Ла-Плани (2012) и Сочи (2013). Международный олимпийский комитет лишил его золотой медали в соревнованиях четверок на Играх-2014 в Сочи.

2 октября выступавший на Олимпиаде-2018 российский скелетонист Владислав Марченков получил повестку в военкомат. Он отметил, что выступает за ЦСКА и является рядовым запаса.

Анастасия Борисова
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