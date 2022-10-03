Российский призер Кубка мира по бобслею получил повестку

Призер этапов Кубка мира по бобслею Ильвир Хузин получил повестку из военкомата

Российский бобслеист, трехкратный призер этапов Кубка мира Ильвир Хузин рассказал, что получил повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что 4 октября собирается пойти в военкомат, отметив, что много раз защищал честь страны на международных соревнованиях. «Я остаюсь действующим спортсменом и сейчас, но теперь, если понадобится, буду защищать ее в другом качестве», — добавил он.

Хузин становился вторым на этапе Кубка мира в канадском Уистлере (2012 год), третьим на этапах во французской Ла-Плани (2012) и Сочи (2013). Международный олимпийский комитет лишил его золотой медали в соревнованиях четверок на Играх-2014 в Сочи.

2 октября выступавший на Олимпиаде-2018 российский скелетонист Владислав Марченков получил повестку в военкомат. Он отметил, что выступает за ЦСКА и является рядовым запаса.