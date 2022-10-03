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Предложение ввести новую строку в платежки части россиян объяснили

Депутат Алексеенко допустил появление строки в платежке для «умного дома» в новостройках

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Если в новостройках на этапе строительства планируется внедрение системы «умного дома», будет логично вынести плату за такое обслуживание в отдельную строку в платежном документе. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.

«Если это создается изначально централизованно, логика в этом есть. Это должны сразу понимать покупатели, те, кто их (системы «умный дом» — прим. «Ленты.ру») создает. Если это отдельная система с определенным уровнем обслуживания, сервиса, расходных материалов, поддержанием работоспособного состояния, понятно, что покупатель идет на это при выборе недвижимости», — объяснил он.

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По словам парламентария, если такие системы будут установлены в каждой квартире, за их обслуживание будет отвечать управляющая компания. При этом расходы за другие коммунальные услуги должны стать существенно меньше, считает депутат.

«Умный дом должен быть энергоэффективен. Потребление ресурсов должно быть снижено, а значит, что будет более экономное расходование воды, электричества, тепла и так далее», — заключил Николай Алексеенко.

Ранее издание «Известия» сообщило, что в платежные квитанции за жилищно-коммунальное хозяйство предложили добавить нормативы тарифов для «умного дома». Автором инициативы выступили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) — соответствующее обращение они направили в Минстрой, Минпромторг и Минцифры. Согласно идее, стандарты для услуги «умного дома» должны определить на законодательном уровне.

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Варвара Кошечкина
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