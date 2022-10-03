Лидер КПРФ Зюганов назвал противником России «четвертый европейский натовский рейх»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что противником России является «четвертый европейский натовский рейх». Об этом политик заявил во время заседания Госдумы, трансляция которого доступна на Rutube.

«Мы должны прекрасно понимать, что против нас собралась новая армия. Четвертый европейский натовский рейх, где тридцать стран объединили все свои полки и воинства и обрушились на наше славянское братство», — сказал Зюганов.

3 октября депутаты Госдумы единогласно проголосовали за ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данное решение — единственная возможность прекратить обстрелы этих территорий со стороны Вооруженных сил Украины и спасти миллионы жизней.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщал, что верхняя палата может рассмотреть законы о вхождении в состав России новых субъектов 4 октября.

