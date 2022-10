Раскрыт загадочный механизм формирования пептидов из аминокислот

PNAS: новая химическая технология позволила раскрыть механизм формирования пептидов

Ученые из Университета Пердью раскрыли загадочный механизм формирования пептидов в воде с помощью новой технологии, позволяющей в будущем ускорить химические реакции при производстве лекарств. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Для образования живых организмов необходимы сложные процессы структуризации первичных молекул, таких как аминокислоты. Эти «кирпичики жизни» при наличии воды самоорганизовываются в пептидные связи, то есть белки.

В течение десяти лет специалисты при помощи масс-спектрометров изучали происходящие химические реакции в специальных микро-каплях воды, размером с микрон. Скорость реакций в таких каплях от ста до миллиона раз выше, чем в традиционных растворах для проведения опытов. За счет увеличенной скорости эксперимента отпадает необходимость в катализаторах и реагентах, позволяя отследить процесс эволюции жизни из элементарных соединений.

Механизм трансформации аминокислот в белки откроет новые возможности для химического синтеза. А новая технология позволит ускорить реакции, что приведет к более быстрой разработке лекарств и методов лечения.

В августе 2022 года сотрудники Научно-исследовательского института Скриппса проследили химические реакции, которые могли привести к появлению жизни на Земле.