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Суд продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистке Баязитовой

Суд продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистке Александре Баязитовой на месяц

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Кузьминский районный суд Москвы продлил арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, на месяц. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой А. В., обвиняемой по части 3 пункта "б" статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) на срок до 7 ноября», — сообщили агентству в суде.

7 сентября сообщалось, что Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест и оставил ее в СИЗО. Журналистка просила об освобождении из-под стражи в связи с наличием хронических заболеваний. Кроме того, она жаловалась на тяжелые условия содержания. По словам журналистки, ее содержат с особо опасными преступниками, в том числе с убийцами. Перед этим защита Баязитовой обжаловала ее арест.

Кузьминский суд Москвы в августе отправил Баязитову в СИЗО на два месяца. Из оглашенных ранее материалов суда стало известно, что потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении журналистки проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Баязитова не признала вину.

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Денис Савосин
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