Появилось видео с бьющим в воздух Дмитрием Гордоном во время потасовки

Мужчина кинул пакет в украинского журналиста Дмитрия Гордона возле его офиса в Киеве

В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка, произошедшая возле офиса украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом). Ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

Судя по кадрам, действие происходило возле редакции газеты «Бульвар Гордона» в Киева. Проходивший мимо мужчина, увидев Гордона, кинул в него полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Дмитрий встал в стойку и продемонстрировал несколько ударов в воздухе, но задеть обидчика ему не удалось.

Второй прохожий, ставший участником потасовки, старался контролировать ситуацию, чтобы она не переросла в драку.

22 июля 2022 года Басманный районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Гордона сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории России. В марте СК РФ завел против украинского журналиста уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, а также о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

В середине июля МВД России объявило Гордона в розыск. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) журналист иронично прокомментировал объявление в розыск в России.

В апреле Росфинмониторинг добавил Дмитрия Гордона в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.