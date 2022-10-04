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Российский депутат раздал повестки избирателям

В Петербурге муниципальный депутат раздал своим избирателям повестки о мобилизации

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Глава муниципального округа номер 72 в петербургском районе Купчино, депутат Павел Швец раздал своим избирателям повестки с мобилизационным предписанием. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

По данным издания, для того, чтобы отправить людей на призывные пункты, депутату от «Партии роста» пришлось совершать поквартирный обход, после чего число подписчиков сообщества муниципального округа в социальных сетях сократилось.

Швец подтвердил «ФедералПресс» свое участие в мобилизации избирателей и объяснил его желанием помочь стране.

«В стране идет мобилизация, мы должны этому способствовать. Больше мне комментировать нечего», — приводит издание слова главы муниципалитета.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

Позже Шойгу отчитался, что по состоянию на 4 октября в рамках мобилизации уже призваны более 200 тысяч человек. Часть российских регионов отчиталась о полном завершении мобилизации.

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Валерий Розенберг
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