Расставшаяся с британским возлюбленным украинская беженка отправилась на родину

Украинская беженка Софья Каркадым отправилась из Великобритании на Украину

Украинская беженка Софья Каркадым, которая рассталась со своим британским возлюбленным Энтони Гарнетом, отправилась из Манчестера во Вроцлав, чтобы оттуда выехать в Киев. Об этом сообщает The Sun.

Женщина заявила, что решила вернуться на родину именно из-за разрыва отношений с Гарнетом. «Я возвращаюсь на Украину из-за ситуации со мной и Тони здесь, в Англии», — сказала она журналисту The Sun, ожидая посадки на самолет в аэропорту Манчестера.

Каркадым пояснила, что после произошедшего в Великобритании, ей нужна поддержка семьи, с которой она не виделась полгода. Кроме того, она рассказала, что после расставания с Гарнетом «жила в хостеле без всяких планов». Женщина собирается добраться из польского Вроцлава до Киева на автобусе.

Ранее украинка пожаловалась, что во время совместного проживания мужчина увлекался азартными онлайн-играми, иногда спуская по 500 фунтов стерлингов за раз. Несмотря на все ее мольбы, британец продолжал играть. При этом, по словам Каркадым, она оплачивала продукты и счета из своего пособия и занималась домашним хозяйством, пока бойфренд сидел в интернете.

Гарнет в свою очередь утверждал, что девушка вела себя агрессивно, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию. «Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию», — заявил британец. Он добавил, что его «достало» иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия. «Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», — заключил он.

О том, что гражданин Великобритании Энтони Гарнет бросил семью ради беженки с Украины Софьи Каркадым стало известно в июле. Мужчина заявил тогда, что потерял из-за новой возлюбленной успешный бизнес в области оказания охранных услуг.