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Расставшаяся с британским возлюбленным украинская беженка отправилась на родину

Украинская беженка Софья Каркадым отправилась из Великобритании на Украину

Фото: @sonya_dobrvlsk

Украинская беженка Софья Каркадым, которая рассталась со своим британским возлюбленным Энтони Гарнетом, отправилась из Манчестера во Вроцлав, чтобы оттуда выехать в Киев. Об этом сообщает The Sun.

Женщина заявила, что решила вернуться на родину именно из-за разрыва отношений с Гарнетом. «Я возвращаюсь на Украину из-за ситуации со мной и Тони здесь, в Англии», — сказала она журналисту The Sun, ожидая посадки на самолет в аэропорту Манчестера.

Каркадым пояснила, что после произошедшего в Великобритании, ей нужна поддержка семьи, с которой она не виделась полгода. Кроме того, она рассказала, что после расставания с Гарнетом «жила в хостеле без всяких планов». Женщина собирается добраться из польского Вроцлава до Киева на автобусе.

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Ранее украинка пожаловалась, что во время совместного проживания мужчина увлекался азартными онлайн-играми, иногда спуская по 500 фунтов стерлингов за раз. Несмотря на все ее мольбы, британец продолжал играть. При этом, по словам Каркадым, она оплачивала продукты и счета из своего пособия и занималась домашним хозяйством, пока бойфренд сидел в интернете.

Гарнет в свою очередь утверждал, что девушка вела себя агрессивно, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию. «Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию», — заявил британец. Он добавил, что его «достало» иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия. «Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», — заключил он.

О том, что гражданин Великобритании Энтони Гарнет бросил семью ради беженки с Украины Софьи Каркадым стало известно в июле. Мужчина заявил тогда, что потерял из-за новой возлюбленной успешный бизнес в области оказания охранных услуг.

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Никита Савин
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