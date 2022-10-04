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Спорт

Пеле высказался о трагедии на футбольном стадионе в Индонезии

Пеле назвал гибель людей в Индонезии одной из самых больших катастроф в истории футбола

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) высказался о трагедии после футбольного матча в Индонезии, приведшей к гибели более чем сотни людей.

Пеле назвал случившееся одной из самых больших катастроф в истории футбола. «Желаю мира и любви всему народу Индонезии. Никакая боль от поражения не должна позволять нам забывать о любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал он.

Инцидент произошел в ночь на 2 октября на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшей стороны после игры вышли на поле, для их успокоения был применен слезоточивый газ. После этого началась давка.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента 127 человек погибло и еще 180 пострадало. На данный момент известно, что число погибших выросло до 174 человек.

Анастасия Борисова
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