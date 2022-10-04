В Госдуме объяснили выгоду для Норвегии от отстранения российских спортсменов

Депутат Госдумы Свищев заявил, что для Норвегии удобно отстранение российских лыжников

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил, чем удобно для Норвегии отстранение российских лыжников. Его слова приводит ТАСС.

«Они ведь лидеры в лыжных гонках. Точнее, считались таковыми до Олимпийских игр в Пекине, где наши спортсмены выступили феноменально», — сказал депутат. Он отметил, что норвежцам выгодно отсутствие команд, напоминающих о необходимости проверять основания для выдачи терапевтических исключений.

Свищев добавил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна вынести предупреждение норвежской ассоциации за призывы не допускать сборную России к турнирам.

28 сентября Норвегия объявила о бойкоте встречи FIS в Швейцарии из-за присутствия российской делегации. Затем представители финской лыжной ассоциации заявили, что необходимо ввести новые санкции против представителей России и Белоруссии.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.