Гендиректор Запорожской АЭС признался в связях с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По словам Мурашова, через мессенджеры он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским. «И суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — пояснил он. Мурашов также рассказал, что обстрелы станции, которые велись украинскими военными из городов Никополь и Марганец, могли привести к чрезвычайным ситуациям. «Персонал станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает станцию после этих обстрелов», — отметил гендиректор.

Помимо этого, Мурашов запретил публиковать обращение коллектива АЭС к России, Украине, ООН, МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, так как это «могло задеть государственные интересы Украины».

3 октября Игоря Мурашова освободили из-под стражи после задержания российскими властями, о котором стало известно 1 октября.