«Газпром» договорился с Австрией о возобновлении транзита газа в Италию

«Газпром» договорился с австрийским оператором о возобновлении транзита газа в Италию

«Газпрому» удалось договориться с Австрией о возобновлении транзита газа через ее территорию в Италию, заявили представители холдинга в официальном Telegram-канале.

Как указано в сообщении, «Газпром» совместно с итальянскими покупателями газа нашли решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, которые вступили в силу в Австрии в конце сентября. 1 октября холдинг заявлял, что ему пришлось остановить перекачку газа через австрийскую территорию в Италию из-за отказа оператора подтверждать транспортные номинации. Теперь австрийский оператор заявил о готовности подтвердить эти документы, и поставки российского газа в Италию будут возобновлены.

«Газпром» поставляет газ в Италию и Австрию по двум Трансавстрийским газопроводам (TAG 1 и TAG 2) протяженностью 380 километров. По ним газ транспортируется от словацко-австрийской границы в Баумгартене-ан-дер-Мархе до Арнольдштайна на юге Австрии, недалеко от границы с Италией.

2 октября министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заявил, что в стране достаточно газа — подземные хранилища заполнены на 90 процентов. По его словам, такой уровень запасов позволяет Италии экспортировать от 18 до 20 миллионов кубометров газа в день. К октябрю Италии удалось снизить долю российского газа в своем импорте до 10 процентов по сравнению с началом года.