Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к королеве-консорту Камилле

IBT: принцы Гарри и Уильям позволяли себе резкие высказывания в адрес Камиллы

Биографическая книга о супруге британского короля Карла III, королеве-консорте Камилле, раскрыла ее отношения с пасынками — принцами Гарри и Уильямом. Об этом сообщает International Business Times (IBT).

Автор книги, королевский биограф Анжела Левин, утверждает, что в прошлом и Гарри, и Уильям плохо относились к мачехе и позволяли себе резкие высказывания в ее адрес. По ее словам, в 2005 году, когда их отец, будущий король Карл III, женился на Камилле, принцы открыто спорили с ним по этому поводу.

Его сыновья были не в таком восторге от мачехи, как могло показаться. Они просто вежливо себя вели во время свадьбы и перед ней. На самом деле, из-за Камиллы у Уильяма и Гарри были стычки с отцом, и как мне говорили, «едва ли их можно было назвать уважительными» Анджела Левин королевский биограф

Левин умолчала, в чем именно состояли разногласия между будущим королем и его детьми.

Карл III назначил свою супругу Камиллу королевой-консортом Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Во время первого обращения к нации в качестве лидера Великобритании, король заявил, что она получит титул королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».

Ранее сообщалось, что Карл III и его супруга решили сделать королевской резиденцией свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус, которую монарх занимал, когда носил титула принца Уэльского. Карл и Камилла не будут переезжать в Букингемский дворец, который долгие годы был резиденцией матери короля Елизаветы II.