В ЛНР назвали следующий шаг интеграции новых территорий России

Представитель ЛНР Мирошник назвал освобождение новых территорий РФ важным шагом интеграции

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назвал следующий важный шаг в интеграции новых территорий России, передает РИА Новости.

«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — заявил он.

Мирошник добавил, что необходимо слияние военных подразделений в один хорошо слаженный боевой механизм «без перекосов и разницы в подходах». Он указал, что ответственность за интеграцию новых регионов России возложена на местные власти.

Ранее 5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число субъектов федерации увеличивается с 85 до 89.

