В Молдавии похвастались сокращением потребления газа

Вице-премьер Молдавии Спыну: жители смогли сократить потребление газа на 30 процентов

В сентябре жители Молдавии смогли сократить потребление газа на 30 процентов по сравнению с тем же месяцем годом ранее, похвастался вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Его слова приводит РИА Новости.

В своем обращении он призвал граждан экономить и дальше. «Я верю, что мы можем», — сказал Спыну и добавил, что жители страны хорошо знают, что такое суровые зимы, но все равно смогут справить с нарастающим энергетическим кризисом. При этом с наступлением холодов власти готовятся сократить потребление газа как минимум на 15 процентов. Среди прочего обсуждается план, который подразумевает не только отключение уличного освещения и снижение температуры центрального отопления, но и перевод студентов и школьников на дистанционный формат обучения.

Ранее в октябре российский «Газпром» пригрозил разорвать контракт с Молдавией и полностью прекратить поставки в случае неоплаты по контрактам. В нынешнем году компания «Молдовагаз» не раз нарушала сроки оплаты за поставки, а также неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок, указал российский газовый монополист.

Предупреждение «Газпрома» появилось вскоре после того, как стало известно, что Кишинев нашел замену российскому газу. Молдавская Energocom получила лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики. Теперь компания сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке.

В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, несмотря на наличие долга перед холдингом — страна пообещала провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» согласился продолжить поставки при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.