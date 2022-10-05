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Москалькова отреагировала на гибель мобилизованных на Урале

Омбудсмен Москалькова призвала провести проверку после гибели мобилизованных на Урале
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

В гибели мобилизованных на Урале есть основания для обращения в военную прокуратуру и проведения проверки. Так на смерть призванных россиян отреагировала уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам омбудсмена, проверке подлежат условия, созданные в пунктах размещения мобилизованных командованием воинских частей. При этом она отметила, что обращений по поводу гибели призванных к ней не поступало, и при оценке ситуации она оперирует информацией из открытых источников.

«Я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить и ситуацию с условиями мобилизации, и с условиями, которые были созданы в связи с этими трагическими ситуациями, и в следственные органы, чтобы была правильно дана процессуальная оценка этим событиям», — заявила омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался сразу после отправки домой. Позже стало известно, что в Новосибирском высшем военном командном училище умер еще один из мобилизованных.

В Министерстве обороны устроили «разнос» военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения. Президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации.

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Валерий Розенберг
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