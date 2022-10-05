Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила об опасности постоянного желания спать

Сомнолог Елена Колесниченко: автоматизм поведения и сонный паралич говорят о нарколепсии

Фото: Creativ Studio Heinemann / Imagebroker/ Globallookpress.com

Сонный паралич, автоматизм поведения и постоянное желание спать говорят о нарколепсии, рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко. Об опасности патологической сонливости она предупредила в беседе с «Аргументами и фактами».

Нарколепсия, уточнила Колесниченко, — это расстройство, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна. «Симптомы нарколепсии влекут за собой серьезные проблемы для здоровья. Ведь могут произойти несчастные случаи, так как приступы сна, сонливость и мышечная слабость могут оказаться опасными для жизни, например во время вождения автомобиля или в иных ситуациях, когда требуется концентрация», — предупредила врач.

Симптомы нарколепсии, продолжила сомнолог, могут проявляться как днем, так и ночью. Так, избыточная дневная сонливость есть у всех пациентов с таким диагнозом. «Также непреодолимое желание вздремнуть днем становится причиной развития приступов сна, когда человек засыпает внезапно и в самом неподходящем для этого месте, например за рулем, за едой, на рабочем месте, на прогулке и других. Сон здесь краткосрочный и на некоторое время дает облегчение», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Кроме того, добавила Колесниченко, страдающего от нарколепсии человека выдает автоматизм: к примеру, в попытках поддержать разговор он начинает произносить нечленораздельные звуки или рисует в момент конспектирования лекции.

У таких людей также наблюдаются проблемы с ночным сном, катаплексия — приступ слабости в мышцах, который может быть спровоцирован сильными позитивными эмоциями или смехом, — развитие сонного паралича и яркие галлюцинации при пробуждении и засыпании.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов тем, кто сталкивается с бессонницей. Мясников посоветовал расслаблять мышцы тела одну за другой, чтобы заснуть. Как уточнил специалист, в этот момент нужно думать только о самом процессе расслабления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин присвоил Кадырову второе за полгода генеральское звание
Каждая четвертая автозапчасть в России оказалась подделкой
Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата
«Главного загрязнителя в мире» уличили в лицемерии из-за конференции ООН
Аутсайдер Первой лиги выбил «Рубин» Слуцкого из Кубка России
Перечислены шаги новых регионов после включения в состав России
В Госдуме назвали опрометчивым вероятное размещения в Польше ядерного оружия
В здании реактора на АЭС в Германии произошла утечка
ВСУ рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев
Назван самый популярный автомобиль у москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.