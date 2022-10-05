Навка отреагировала на перепалку Ягудина и Плющенко

Татьяна Навка назвала неподобающим поведение Плющенко и Ягудина, устроивших перепалку

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на перепалку Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Ее слова приводит Metaratings.

Навка назвала неподобающим поведение экс-фигуристов и добавила, что сейчас не время устраивать такие споры. «Детский сад какой-то. Мужчина должен чувствовать свое превосходство», — заявила она.

2 октября Плющенко заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которой он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпийских играх, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.