В Херсонской области рассказали о действиях ВСУ в «серой зоне»

Стремоусов заявил, что ВСУ заняли восемь населенных пунктов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осели в «серой зоне» Херсонской области. О действиях украинских военных рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ВСУ заняли территории, которые были буферными, так называемой «серой зоной». Сейчас украинские подразделения взяли под контроль восемь населенных пунктов.

«Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр. Сейчас в эту линию обороны уперлись укронацисты», — сообщил представитель местных властей.

Ранее Стремоусов сообщил, что ВСУ перестали продвигаться на Херсонском направлении. По его словам, российские части стоят на своих позициях. Кроме того, он заявил, что российские войска проводят перегруппировку в регионе, чтобы затем нанести контрудар по ВСУ.