Авербух назвал причину госпитализации Татьяны Тарасовой

Авербух заявил, что Тарасову госпитализировали из-за высокого давления и головной боли

Продюсер шоу «Ледниковый период», хореограф Илья Авербух назвал причину госпитализации заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Никаких тяжелых диагнозов не ставится, она говорит, что у нее повысилось давление и болит голова. Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — заявил Авербух. Он посчитал, что Тарасова могла перенервничать перед началом съемок в телешоу, так как она сильно ждала возобновления программы.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебро-базилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.