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Спорт

Авербух назвал причину госпитализации Татьяны Тарасовой

Авербух заявил, что Тарасову госпитализировали из-за высокого давления и головной боли

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Продюсер шоу «Ледниковый период», хореограф Илья Авербух назвал причину госпитализации заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Никаких тяжелых диагнозов не ставится, она говорит, что у нее повысилось давление и болит голова. Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — заявил Авербух. Он посчитал, что Тарасова могла перенервничать перед началом съемок в телешоу, так как она сильно ждала возобновления программы.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебро-базилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Анастасия Борисова
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