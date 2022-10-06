Появились подробности состояния Татьяны Тарасовой

Mash: тренеру Татьяне Тарасовой стало плохо из-за вертебро-базилярной недостаточности

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой стало плохо из-за вертебро-базилярной недостаточности. Подробности ее состояния появились в Telegram-канале Mash.

По информации источника, 5 октября в квартиру Тарасовой была вызвана скорая помощь. Врачи диагностировали у тренера нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения. Отмечается, что Тарасова отказалась от госпитализации. Дальнейшее лечение ведет ее личный врач.

Ранее 6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.