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В постпредстве России при ООН заявили о бесполезности санкций против КНДР

Постпредство России при ООН: новые санкции против КНДР не дадут никакого результата

Фото: Kim Hong / Reuters

Россия считает введение новых санкций против КНДР бесполезным и тупиковым путем, заявила заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева, пишет ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности, который был посвящен новым ракетным испытаниям Пхеньяна, Евстигнеева уточнила, что с 2006 года по инициативе США в отношении Северной Кореи было принято очень много санкций. «Однако по прошествии лет стало более чем очевидно, что санкционная парадигма так и не смогла гарантировать безопасность в регионе», — подчеркнула она.

Евстигнеева напомнила, что ограничительные меры не дали никакого результата и не приблизили к урегулированию вопросов ракетно-ядерного нераспространения. «Введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь», — добавила она.

Ранее Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи.

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Марина Совина
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