Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об отсутствии активности ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ не предпринимали действий на краснолиманском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимали активных боевых действий на Краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российская артиллерия атаковала две диверсионно-разведывательные группы украинских диверсантов в районе села Петровское в Харьковской области. В результате были уничтожены 25 бойцов ВСУ и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Конашенков добавил, что на Артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Российские войска уничтожили более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6316 единиц военной автомобильной спецтехники, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 5412 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2160 беспилотников, 315 самолетов и 157 вертолетов ВСУ.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что что 208-й казачий полк начал наступление на Красный Лиман, занятый противником. По его словам, казаки уже освободили освободили населенный пункт Диброво.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
Лукашенко запретил ценам расти
Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений
Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»
Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19
67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов
Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском
Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков
Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев
Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.