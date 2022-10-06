Минобороны заявило об отсутствии активности ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ не предпринимали действий на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимали активных боевых действий на Краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российская артиллерия атаковала две диверсионно-разведывательные группы украинских диверсантов в районе села Петровское в Харьковской области. В результате были уничтожены 25 бойцов ВСУ и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Конашенков добавил, что на Артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Российские войска уничтожили более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6316 единиц военной автомобильной спецтехники, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 5412 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2160 беспилотников, 315 самолетов и 157 вертолетов ВСУ.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что что 208-й казачий полк начал наступление на Красный Лиман, занятый противником. По его словам, казаки уже освободили освободили населенный пункт Диброво.

