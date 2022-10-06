Минобороны заявило об отсутствии активности ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимали активных боевых действий на Краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что российская артиллерия атаковала две диверсионно-разведывательные группы украинских диверсантов в районе села Петровское в Харьковской области. В результате были уничтожены 25 бойцов ВСУ и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Конашенков добавил, что на Артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Российские войска уничтожили более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6316 единиц военной автомобильной спецтехники, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 5412 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2160 беспилотников, 315 самолетов и 157 вертолетов ВСУ.
Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что что 208-й казачий полк начал наступление на Красный Лиман, занятый противником. По его словам, казаки уже освободили освободили населенный пункт Диброво.